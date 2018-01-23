Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu

23 Ocak 2018

Spor Türkiye’nin gelenekselleştirdiği Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödüllerini kazananlar düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Hilton İstanbul Bomonti Conference Center’da gerçekleştirilen törende futbolun dünyaca ünlü isimleri Barcelona ve Bulgaristan Milli Takımı’nın efsanevi sol ayağı Hristo Stoichkov, Real Madrid ve Beşiktaş’ın eski Teknik Direktörü John Benjamin Toshack ile Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştırmış Alman teknik adam Christoph Daum onur ödülü aldı.

Türkiye Spor Ödülleri’nin bu yıl isim sponsoru olan Ceylan İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, sporcuların motivasyonuna katkı sağlamak hedefiyle yola çıktıklarını ve Türkiye Spor Ödülleri’ne destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş ise, yılın en iyilerini belirledikleri ödüllere bu yıl halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirterek Türkiye Spor Ödüllerinde bu yıl futbolun efsane isimlerini ağırlamaktan gurur duyduklarını da vurguladı.

Stoichkov: Barcelona ile ilk kazandığım kupayı unutamıyorum

İstanbul’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Hristo Stoichkov, kendisini onur ödülüne layık görenlere Türkçe teşekkür etti. Kendisine en unutamadığı anlar sorulduğunda ise Stoichkov; “Barcelona ile kazandığım ilk Avrupa kupasını unutamıyorum. Ve çocuklarımın doğduğu günü unutamıyorum. Bugün ise çok daha mutluyum çünkü dede oldum” diye konuştu.

Toshack: En Büyük Beşiktaş

John Benjamin Toshack ise onur ödülü için teşekkür ettikten sonra “Fenerbahçe iyi, Galatasaray iyi ancak en büyük Beşiktaş” dedi.

Daum: “Sevgili kardeşlerim”

Alman teknik adam Christoph Daum konuşmasına bayanlar ve baylar yerine “Sevgili kardeşlerim” diyerek başladı. Sonrasında Türkçe olarak“Bugün burada sizinle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum” diyen Daum, Türk futboluna emek veren tüm yabancı ve Türk antrenörlere teşekkür etti.

Halk oylaması sonucunda Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri’ni kazananlar:

- Yılın Erkek Sporcusu: Taha Akgül (Olimpiyat Şampiyonu-Güreş)

- Yılın Kadın Sporcusu: Çağla Büyükakçay (Milli Tenisçi)

- Yılın Spor Yöneticisi: İsmail Özbayraktar – Spor İstanbul Genel Müdürü

- Yılın Kulüp Başkanı: Fikret Orman - Beşiktaş

- Yılın Teknik Direktörü: Şenol Güneş - Beşiktaş

- Yılın Futbolcusu: Cenk Tosun - Beşiktaş

- Yılın Hakemi: Fırat Aydınus

- Yılın Yabancı Futbolcusu: Emmanuel Adebayor - Medipol Başakşehir

- Yılın Futbol Takımı: Beşiktaş

- Yılın Transferi: Pepe - Beşiktaş

- Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Basketbol (Türkiye Şampiyonu- Euroleauge Şampiyonu)

- Yılın Federasyonu: Güreş Federasyonu

- Yılın Erkek Basketbolcusu: Göksenin Köksal – Galatasaray Odeabank

- Yılın Kadın Basketbolcusu: Asena Yalçın - Mersin BŞB.

- Yılın Erkek Voleybolcusu: Hakkı Çapkınoğlu – Halkbank

- Yılın Kadın Voleybolcusu: Naz Aydemir Akyol – Vakıfbank

Jüri Özel Ödülleri:

- Altın Ayakkabı Özel Ödülü: Olcay Şahan, Trabzonspor

- Yılın Altın Adamları: Ampute Milli Takımı

- Yılın Altın Kadınları: Vakıfbank Voleybol Takımı

- Türk Sporu Şeref Madalyası: Rıza Kayaalp

- Yılın Spor Adamı: Abdullah Avcı, İstanbul Başakşehirspor Futbol Kulübü

- Basketbol Üstün Hizmet Ödülü: Ergin Ataman, Anadolu Efes

- Yılın Genç Sporcusu: Beytullah Eroğlu

- Yılın Futbol Yöneticisi: Ali Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı

- Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: Türkiye Futbol Adamları Derneği

Basın Ödülleri:

- Yılın Spor Kanalı: TRT Spor

- Yılın Futbol Programı: “Oyun Kurucu”, Bein Sports

- Yılın Spor Sunucusu: Ersin Düzen, Stadyum, TRT Spor

- Yılın Spor Yazarı: Atilla Türker, Habertürk Gazetesi

- Yılın TV Spor Yorumcusu: Erman Toroğlu, A Spor

- Yılın Spor Gazetesi: Fotomaç Gazetesi

- Yılın TV Spor Muhabiri: Onur Tuğrul, NTVSpor

- Yılın Gazete Spor Muhabiri: İsmail Er, Hürriyet Gazetesi

- Yılın Basın Spor Projesi: Spor Masası, Anadolu Ajansı

- Yılın Spor Servisi: Doğan Haber Ajansı

- Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı: Bein Sports

- Yılın Spor Dergisi: Fitbol Dergisi

- Yılın Spor Programı: “Gol”, NTVSpor, Emek Ege ve Mert Aydın

- Yılın Genç Sunucusu: Tugay Kosova, Sports TV