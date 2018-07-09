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Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası'nda önemli görev

Cüneyt Çakır ve ekibi, Hırvatistan-İngiltere maçında düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası'nda önemli görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda, Hırvatistan ile İngiltere arasında yapılacak yarı final maçını yönetecek.

FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Bjorn Kuipers olacak.

Kaynak: AA

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