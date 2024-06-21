Darüşşafaka, Silas Melson'u transfer etti
Darüşşafaka Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li gard Silas Melson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
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Darüşşafaka Basketbol'UN sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz gard pozisyonunda oynayan Silas Melson ile anlaştı. Daçka ailesine hoş geldin Silas." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki oyuncuyu iki yıl önce Aliağa Petkimspor kadrosuna katmış ancak Melson sezon başında aşil tendonundan sakatlanmıştı.
ABD'li basketbolcu, geçen sezon Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg takımında forma giymişti.