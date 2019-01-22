Demba Ba, Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile transferi duyurdu. Anlaşmanın süresi hakkında ise bilgi verilmedi.

Daha önce Beşiktaş ve Göztepe'de de top koşturan 33 yaşındaki golcü oyuncu, son olarak Çin'in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu.

Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde Robinho ve Serdar Taşçı'dan sonra Demba Ba ile üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.