Demircan Demir, Tofaş kadrosuna transfer oldu
Basketbol ligi kulüplerinin 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların en sonuncusu da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın, oyun kurucu Demircan Demir'i ekibine transfer etmesiyle yaşandı.
AA
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,98 metre boyunda ve 20 yaşındaki Demircan Demir ile anlaşma sağlandı. Basketbola Pınar Karşıyaka altyapısında başlayan genç basketbolcu, ilk Süper Lig deneyimini 2023-2024 sezonunda Pınar Karşıyaka'da yaşadı. Ligde süre aldığı 5 maçta 2,2 sayı ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynayan Demircan, Karşıyaka Belediyespor'da görev aldı.