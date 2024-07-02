Demircan Demir, Tofaş kadrosuna transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,98 metre boyunda ve 20 yaşındaki Demircan Demir ile anlaşma sağlandı. Basketbola Pınar Karşıyaka altyapısında başlayan genç basketbolcu, ilk Süper Lig deneyimini 2023-2024 sezonunda Pınar Karşıyaka'da yaşadı. Ligde süre aldığı 5 maçta 2,2 sayı ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynayan Demircan, Karşıyaka Belediyespor'da görev aldı.