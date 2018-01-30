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Deniz Naki'ye ömür boyu men cezası

PFDK, Amed Sportif oyuncusu Deniz Naki'ye 3 yıl 6 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Naki kurallar gereği 3 yılı aşan cezaların sürekli hak mahrumiyetine dönüşmesi nedeniyle ömür boyu men cezası almış bulunmakta.

Deniz Naki'ye ömür boyu men cezası
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- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki'ye, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay hak mahrumiyeti ve 273 bin TL para cezası verdi.

Kurallar gereği 3 yılı aşan cezalar, sürekli hak mahrumiyetine dönüşüyor.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Deniz Naki'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. maddeleri uyarınca 3 YIL 6 ay müsabakalardan men cezası ve 273 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Amed spor PFDK Deniz Naki

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