Derbide gözler kalecilerde olacak

20 Ekim 2017

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 31 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni'nin sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Galatasaray'da 7 sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe'ye sezon başında tranfser olan Kameni'nin derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Muslera'nın 18. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, görev verilmesi durumunda Fenerbahçe'ye karşı 18. kez Galatasaray'ın kalesini koruyacak.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 13'ü Süper Lig, biri Türkiye Kupası ve 3'ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 17 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 16 gol gördü.

Kameni'nin ilk heyecanı

Fenerbahçe'nin kalecisi Carlos Kameni, ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta Türkiye'deki ilk derbisine çıkan Kamerunlu kaleci, ikinci derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek.

Tecrübeli kaleci, bu sezon Fenerbahçe kalesini koruduğu 4 lig maçında kalesinde 4 gole engel olamadı. Kameni, görev aldığı bu 4 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertli takım, Volkan Demirel'in forma giydiği 4 müsabakada ise 8 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray'ın golcüsü Gomis



Evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine namağlup unvanı ve rakibinin 8 puan önünde çıkacak sarı-kırmızılı futbol takımının golcü ismi Bafetimbi Gomis'in yüksek form grafiği dikkati çekiyor.



Ligde çıktığı 8 maça 9 gol sığdırarak kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Gomis, Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın gol yollarında en etkili ismi olarak ön plana çıkıyor.



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maç forma giyemeyen Tolga Ciğerci, 6 müsabakada 5 kez ağları havalandırarak takımın sürpriz golcüsü olmayı başardı.



Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque 3, takıma gecikmeli katılan Sofiane Feghouli 2 ve Younes Belhanda 1 gol atarak sarı-kırmızılıların skor yüküne katkı veren isimler oldu.



Sarı-kırmızılı takımın attığı 20 golde imzası bulunan 5 futbolcudan 4'ü sezon başı transfer edilen isimlerden oluştu.

Fenerbahçe'de skor yükü dağıldı



Derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'nin skor yükü 8 oyuncuya dağıldı.



Robin van Persie ve Roberto Soldado gibi önemli isimlerinden gol katkısı alamayan sarı-lacivertli takımın en skorer isimleri, rakip ağları üçer kez havalandıran Giuliano Victor de Paula ile Mathieu Valbuena oldu.



Martin Skrtel, Alper Potuk, Ozan Tufan ve Vincent Janssen ligin geride kalan bölümünde ikişer gol atarlarken, Hasan Ali Kaldırım ile Nabil Dirar ise birer kez topu rakip filelere gönderdi.



Fenerbahçe takımının ilk haftada attığı 17 golün 16'sını kendi oyuncuları kaydetti. Bir gol ise Gençlerbirliği müsabakasında rakip futbolcu Halil İbrahim Pehlivan'dan geldi.

Kaynak: AA