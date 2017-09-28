Derbinin faturası belli oldu

28 Eylül 2017



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Cumartesi günü oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine ilişkin cezalar da duyuruldu. Beşiktaş Teknik Direktörü 1 maç ceza alırken, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı ise 2 maçla cezalandırıldı. Maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu da 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL ile cezalandırıldı.



Federasyonun internet sitesinden açıklanan kararlar şöyle:

“FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI OKUL AÇIK ÜST A,B,C,D,E,F, KALE ARKASI OKUL AÇIK ALT J,K,L,M,N,O, KALE ARKASI MİGROS ÜST A,B,C,D,E,F, KALE ARKASI MİGROS ALT J,K,L,M,N, MARATON ÜST G,H, FENERIUM ALT H,I, bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT'ın, akredite olmadığı halde hakem soyunma odası koridorunda yer almasından dolayı takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT'ın, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET ÖNDER FIRAT'ın toplam 4 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İSMAİL KÖYBAŞI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MAHMUT NEDİM USLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN F,G,H,N,O,P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU hakkında, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- BURSASPOR Kulübünün, 24.09.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI 123,124 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. fıkrada 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI 123. ve 124. bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, tel örgülere seyircilerin görüşünü engelleyici pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 24.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu CARL MEDJANI'nın müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca REDDİNE,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu CARL MEDJANI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA AŞ Kulübünün, 24.09.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA AŞ - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KAPALI TRİBÜN B bloğa giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- TRABZONSPOR A.Ş Kulübünün, 22.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR AŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ALTINORDU AŞ Kulübünün, 23.09.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU AŞ - GAZİANTEPSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 25.09.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI A,B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ADANASPOR A.Ş.'nin, 25.09.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI B,C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş. sporcusu BEKİR YILMAZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ÜMRANİYESPOR Kulübünün, 25.09.2017 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BOLUSPOR Kulübünün, 24.09.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, dış saha forma setini yanında bulundurmayarak yedek forma seti ile sahaya çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübünün, 24.09.2017 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, stadyum içindeki büfelerde kapalı kutu içinde içecek satışı yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA