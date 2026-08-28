Devler Ligi’nde milyarlık kura: Temsilcilerimizi dev bütçeli rakipler bekliyor

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Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek Galatasaray ve Fenerbahçe’nin lig etabındaki rakipleri belli oldu. Kura sonrası gözler eşleşmelerin yanı sıra takımların kadro değerlerine çevrildi.

Verilere göre iki temsilcimizin karşılaşacağı 16 rakibin toplam kadro değeri 8 milyar 64 milyon euroyu buluyor. Galatasaray’ın rakiplerinin toplam değeri 4 milyar 714 milyon euro, Fenerbahçe’nin rakiplerinin toplam değeri ise 3 milyar 350 milyon euro olarak hesaplandı.

Galatasaray’ın rakipleri 4,7 milyar euro

Kadro değeri 345 milyon euro olarak gösterilen Galatasaray, lig etabında Avrupa’nın en pahalı takımlarından bazılarıyla karşılaşacak.

Sarı-kırmızılıların rakipleri arasında 1 milyar 480 milyon euroluk PSG ile 1 milyar 290 milyon euroluk Barcelona öne çıkıyor. Galatasaray’ın sekiz rakibinin ortalama kadro değeri yaklaşık 589 milyon euroya ulaşıyor.

Galatasaray’ın rakipleri ve kadro değerleri şöyle:

Barcelona: 1 milyar 290 milyon euro

PSG: 1 milyar 480 milyon euro

Aston Villa: 523 milyon euro

Sporting Lizbon: 417 milyon euro

Feyenoord: 229 milyon euro

Lille: 267 milyon euro

Stuttgart: 423 milyon euro

AEK Atina: 85 milyon euro

Galatasaray; Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart’ı sahasında ağırlayacak. PSG, Sporting Lizbon, Lille ve AEK Atina karşılaşmalarını ise deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe’nin rakipleri 3,3 milyar euro

Kadro değeri 306 milyon euro olan Fenerbahçe’nin rakipleri arasında 963 milyon euroluk Liverpool ilk sırada yer alıyor. İngiliz ekibini 661 milyon euroyla Atletico Madrid ve 524 milyon euroyla Roma izliyor.

Fenerbahçe’nin sekiz rakibinin ortalama kadro değeri yaklaşık 419 milyon euro olarak hesaplandı.

Sarı-lacivertlilerin rakipleri ve kadro değerleri şöyle:

Liverpool: 963 milyon euro

Atletico Madrid: 661 milyon euro

Roma: 524 milyon euro

Aston Villa: 523 milyon euro

Villarreal: 332 milyon euro

Shakhtar Donetsk: 190 milyon euro

Slavia Prag: 113 milyon euro

LASK: 44 milyon euro

Fenerbahçe, Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag’ı sahasında konuk edecek. Sarı-lacivertliler; Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK karşılaşmaları için deplasmana gidecek.

En pahalı rakip PSG

İki temsilcimizin rakipleri arasında en yüksek kadro değerine 1 milyar 480 milyon euroyla PSG sahip. Fransız ekibini Barcelona ve Liverpool takip ediyor. Listenin en düşük kadro değerine sahip takımı ise 44 milyon euroyla LASK oldu.