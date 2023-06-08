Doğu ile Batı’nın global golf savaşı sona erdi

Emre ERGÜL

Golf savaşının batı kanadında Amerikan sermayeli The PGA Tour bulunuyor. “Golfün Şampiyonlar Ligi” olarak biliniyor. Yıl: 2019… Golfün önde gelenleri, The PGA Tour’un da üzerinde “Premier Golf League” adında bir süper lig kurmak için kolları sıvadı.

Süper lig fikrine 2020’de Suudi yatırımcılar de dahil olunca The PGA Tour yönetimi resti çekti: “O ligde oynayan bizde oynayamaz!” Köşeye sıkışan golf oyuncuları geri adım atıp The PGA Tour’a “sadakatlerini bildirince,” Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 2021 yılında devreye girdi ve savaşın doğu kanadını kurdu: LIV Golf… 1980 ve 90’ların 1 numarası, Avustralyalı golf oyuncusu Greg Norman da CEO atandı. Başta en büyük golfçü Tiger Woods olmak üzere tüm golfçülere kesenin ağzı açıldı.

Birçok golfçü de milyon dolarlık teklifleri kabul edip LIV Golf ’e transfer oldu. The PGA Tour, LIV Golf ’te oynayanlara yasak getirince Suudiler bir kez daha karşı atağa geçti ve “tekelleşme” suçlamalarıyla her bir LIV Golf oyuncusunu koruyarak toplamı milyarlarca doları bulan davalar açtı. Ve tarih 7 Haziran 2023…

Dünya ajanslarına dün “Sessizce sürdürülen pazarlıkların ardından The PGA Tour ile LIV Golf ticari ortaklık kurmak için anlaştı” haberi düştü. Anlaşma kapsamında ilk etapta karşılıklı davalar düşecek. İki organizasyon birleşecek; LIV, ticari birleşme sonrası kurulacak şirkete milyarlarca dolarlık yatırım yapacak. LIV’e katılan sporcular 2024’ten sonra PGA turnuvalarında da mücadele edebilecek.

Anlaşmanın neyi işaret ettiği konusunda ABD medyasında kafaların karışık olduğu görülüyor. CNN, “Golfün yeni Suudi anlaşması, siyaseti, iş dünyasını ve spor gerçeklerini sorgulatıyor” derken; birçok yanın organı “Artık golfü Suudiler yönetecek” başlıkları attı. Financial Times gazetesinin başlığı da “Şok birleşme” oldu.

Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, iki yıl önce ABD sermayeli The PGA Tour adlı “Golfün Şampiyonlar Ligi”ne kızıp, LIV Golf adlı kendi turnuvasını kurmuş; ünlü golfçüleri transfer etmişti. Milyar dolarlık davalar devam ederken, dün şok haber geldi: “PGA ile LIV birleşiyor.” ABD’li siyasetçiler isyanda: “Suudiler golfümüzü satın aldı”

Milletvekilleri tepkili: Garip

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Vekil Matt Gaetz birleşme kararına “Kartel silahlarımızı satın alıyor, Çin tarım arazilerimizi satın alıyor, Ukrayna en nüfuzlu ailemizi (Joe Biden) satın alıyor, Suudi Arabistan golfümüzü satın alıyor” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Demokrat Senatör Chris Murphy, birkaç ay önce ofisinde PGA yetkilileriyle "İnsan hakları sicili nedeniyle Suudi Arabistan'ın büyük bir Amerikan spor organizasyonundan nasıl diskalifiye edilmeleri gerektiği konusunu konuştuklarını" belirterek, iki organizasyonun birleşmesini "Çok garip" şeklinde niteledi.

LIV aslında “54” demek

Suudilerin kurduğu LIV, golf sahasındaki delik sayısı ve her deliğe atılan sayıların toplamı olan 54’ün Roma rakamı şeklinde yazılışını temsil ediyor.

Trump’ı kampanya sloganı ile eleştirdiler: “Make Saudis great again” mi diyeceksin?

PGA-LIV’in birleşme kararı aslında ABD siyasetinde büyük yankı uyandıran ve bir spor anlaşmasından daha büyük bir olay. Çünkü olayların tam ortasında eski ABD Başkanı Donald Trump var.

The PGA Tour yönetimi, Trump taraftarlarının 6 Ocak 2021’de Kongre baskınını protesto etmek için Trump’ın ABD’de sahip olduğu golf sahalarında düzenlenecek turnuvalarını iptal ettiğini açıklamıştı. Cemal Kaşıkçı suikasti nedeniyle Suudileri eleştiren ABD’deki birçok kuruluş, The PGA Tour’un yanında oldu.

Suudi Varlık Fonu'nun desteklediği LIV Golf ise Trump’a destek çıkıp, eski başkanın sahalarında turnuvalar düzenledi. Trump dün "Golf'ün harika dünyası için büyük, güzel ve muhteşem bir fırsat” derken; CNBC Trump’ı, kampanya sloganı olan “Make America great again”i (Amerika’yı yeniden harika yap) hatırlatan başlıkla eleştirdi ve “Suudileri yeniden harika yap”ıp yapmadığını sordu.