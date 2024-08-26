Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 3 bronz madalya başarısı
Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 30 sporcu temsil etti. Türk sporcular, 3 bronz madalya kazandı.
AA
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Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Amman'da düzenlenen organizasyonda ülkemizi 30 sporcumuz temsil etti.
Milli sporculardan kadınlar 61 kiloda Özdenur Özmez, erkekler serbest stil 65 kiloda Umut Talha Uslu ve erkekler serbest stil 71 kiloda Fatih Aydın, dünya 17 yaş altı dünya üçüncüsü oldu.