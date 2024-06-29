Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaşacağız
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi. İtalya ile oynanacak final maçı yarın TSİ 11.00'de başlayacak.
AA
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Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvada ABD ile oynadıkları yarı final maçını 23-25, 25-14, 25-23 ve 25-16'lık setlerle kazandı.
Yarı finalde ABD'yi 3-1 mağlup eden Türkiye Erkek Milli Takımı, yarın finalde İtalya ile karşılaşacak. Maç yarın TSİ 11.00'de başlayacak.