Dünya Kupası’nda golü siz yemeyin

Siber güvenlik şirketi ESET dünya kupası temalı dolandırıcılık yöntemlerini inceledi, internet kullanıcılarının zarar görmemesi için önerilerde bulundu. Sizi yetkisiz internet sitelerine yönlendiren WhatsApp mesajları, sahte çekilişler, sahte sosyal medya hesapları veya kötü amaçlı reklamlar sizi gafil avlayabilecek yöntemler arasında yer alıyor. Şüpheli reklam ve mesajlara karşı dikkatli olun.

Çekiliş dolandırıcılıkları

Daha önce denenip test edilmiş bu dolandırıcılık yöntemi ile dolandırıcılar, kurbanlarını maçları yerinden izleyebilecekleri bir para ödülü, bilet veya konaklama paketi kazandıklarına inandırırlar. Asıl amaçları kişisel verilerinizi paylaşmanızı veya farkında olmadan cihazınızdaki bilgilere erişen kötü amaçlı yazılımlar indirmenizi sağlamaktır.

Sahte internet siteleri

Detaylara dikkat etmediğiniz takdirde ikna edici bir kimlik avı dolandırıcılık türü ise gerçekmiş gibi görünen yetkisiz internet siteleridir. Bu internet sitelerine yönlendiren bağlantılar, istenmeyen e-postalar, sahte sosyal medya hesapları veya tartışma forumları ile dağıtılıyor. Bu siteler kişisel ve finansal verileri, giriş bilgileri ile diğer hassas bilgileri çalmak için veya kurbanların cihazlarına kötü amaçlı yazılımlar yüklemek için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Bilet dolandırıcılıkları

Bugüne kadar pek çok kişi, kendilerine satılık bilet teklif eden “FIFA yetkililerinin” onlarla e-posta yoluyla iletişime geçtiğine dair şikayette bulundu. Maçları yerinden izlemek için bilet almak istiyorsanız dolandırıcılara dikkat etmeniz gerekiyor. Katar 2022 için yalnızca dijital bilet satıldığını belirtmekte fayda var. Bunun tek istisnasını ise Doha, Katar’daki iki bilet gişesinden yalnızca kişinin kendisinin satın alabildiği son dakika biletleri oluşturuyor.

Diğer dolandırıcılık yöntemleri

Geçtiğimiz günlerde FIFA Inu isimli bir kripto para birimi yayınlandı ve sürekli bir artışın ardından yaşadığı ani düşüş nedeniyle çok geçmeden bunun bir kripto para birimi dolandırıcılığı olabileceğine ilişkin suçlamalar ortaya çıktı. Ancak kurucuları, bu suçlamaların asılsız olduğunu söylüyor.

Dünya Kupası temalı olsun veya olmasın dolandırıcılardan korunmanın yolu birkaç basit kuraldan geçiyor: