Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı Türkiye'de

26 Ekim 2017

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Marmaris'te yapılan ve Türkiye'nin, Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) dahil olması sebebiyle, prova niteliği taşıyan Marmaris Rallisi'nde incelemelerde bulunan Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) yetkililerinin sunduğu rapor çerçevesinde nihai karar verildi.

FIA Ralli Komisyonu Başkanı Jarmo Mahonen ve FIA Güvenlik Delegesi Michele Mouton'un yanı sıra bu yarışı gözlemleyip, değerlendirmek için Marmaris'e gelen FIA yetkilileri, etapların kalitesi ve servis alanına hayran kaldıklarını dile getirdiler. WRC'de mücadele eden M-Sport World Rally Team ile Toyota Gazoo Racing yetkilileri de gelecek yıl mücadele edecekleri Marmaris Rallisi için detaylı incelemelerde bulundu.

WRC Promotör Direktörü Oliver Ciesla, Marmaris Rallisi ile ilgili değerlendirmesinde, "WRC takvimine uygun olan bir ralli izlemek istedik ve TOSFED bunu kusursuz şekilde başardı. Tüm ekibi tebrik ediyorum. 2018'de takvime dönüşlerini kutluyorum. Gelecek yılın takvimi, spor tarihindeki en iyi anlardan biri olacak. Marmaris'te ormanda geçen etaplar, denizi kucaklayarak arka planda harika bir manzara oluşturuyor. WRC hayranları Marmaris'te mükemmel görüntülerle karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullandı.

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı da konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize yeniden gelmesi için gerçekten çok çalıştık, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Marmaris'e gelerek rallinin startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ın bize verdikleri destekle kusursuz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Elbette Muğla Valimiz, Marmaris Belediye Başkanımız ve diğer tüm yetkililer verdikleri destekler ve sağladıkları imkanlarla bu başarıyı yakalamamamızı sağladılar. Dünya Ralli Şampiyonası'nın ülkemize geri gelmesinden çok memnunuz ve unutulmayacak muhteşem bir organizasyon yapmak için çok çalışacağız."

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. ayağı gelecek yıl eylül ayında Marmaris'te yapılacak.

Kaynak: AA