Dünya Şampiyonası’nda yarışan Milli takım sporcusu Yağmur Ergün'den 2 yeni Türkiye rekoru

Sırbistan’ın Belgrad şehrinde 4-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Serbest Dalış Indoor Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde Alkeba Spor Kulübü sporcusu Yağmur Ergün, kendine ait olan 141 metre olan paletsiz dinamik apnea Türkiye rekorunu 21 metre ileriye taşıyarak 162 metre ile yeni Türkiye rekorunu elde etti.

Bu derecesi ile en iyi 8 yarışmacı içerisinde yer aldı. Yarışmanın son gününde çift palet branşında 226 metrelik performansı ile Türkiye rekorunu egale etti.

Ergün, şampiyona boyunca gösterdiği üstün performans ile dünyanın en iyi 8 sporcusu arasında yerini aldı.

Yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, "Ülkeme 2 yeni rekor ve dünyada güzel sıralamalar ile dönüyorum. Fakat her zaman söylediğim gibi bu daha başlangıç. Seneye olacak yarışma için bir fragman oldu diyebiliriz," ifadelerini kullandı.