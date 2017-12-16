Dünyanın en büyüğü Real Madrid oldu

16 Aralık 2017

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nı kazanan Gremio karşılaştı.

Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid'te Cristiano Ronaldo, 53. dakikada frikikten ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikaların başka gol olmadı ve İspanya temsilcisi, kupayı müzesine götürdü.

Daha önce 2014 ve 2016'da kupaya ulaşan Real Madrid, üçüncü kez turnuvadan zaferle ayrıldı ve ezeli rakibi Barcelona ile turnuvanın en başarılı takımı unvanına ortak oldu. Eflatun-beyazlılar, bu kupayı üst üste iki kez kazanan tek kulüp unvanını da aldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki iki maçta birer gol atan Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Ronaldo, turnuvadaki gol sayısını 7'ye çıkararak organizasyonun en golcü ismi oldu.

Kaynak: AA