Dünyanın en değerli kulübü Manchester City

Böylece City, 4 yıldır listenin başında olan Real Madrid’in tacını elinden aldı. İspanyol Real Madrid ise 1 milyar 513 milyon dolarla ikinci sıraya düşerken Barcelona 1 milyar 425 milyon dolarla üçüncü oldu.

Şirketin "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasından yapılan derlemeye göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı. En değerli 10 kulübün 6’sını İngiliz takımları oluşturdu. İlk 10’da iki İspanyol, bir Fransız ve bir Alman takımı da yer buldu.

Listede 4’üncü sırayı 1 milyar 412 milyon dolarlık marka değeriyle Manchester United alırken, 1 milyar 411 milyon dolarla Liverpool 5’inci sıranın sahibi oldu. Paris Saint-Germain 1 milyar 174 milyon dolarlık marka değeriyle 6’ncı sırada kendini gösterirken Bayern Münih 1 milyar 140 milyon dolarla 7'nci sıraya yerleşti.

Bu kulüpleri 940 milyon dolarlık marka değeriyle Arsenal, 931 milyon dolarla Tottenham Hotspur ve 893 milyon dolarla Chelsea izledi. Listenin son sırasında 101,5 milyon dolar değerle Brezilyalı Flamengo yer aldı. Türk futbol kulüpleri (Galatasaray - 28 milyon dolar / Fenerbahçe - 27 milyon dolar / Beşiktaş - 21 milyon dolar / Trabzonspor - 11 milyon dolar) listede yer bulamadı.

2-REAL MADRID – İspanya 1.51 milyar $

3- BARCELONA – İspanya 1.42 milyar $

4- MAN UNITED – İngiltere 1.41 milyar $

5- LIVERPOOL – İngiltere 1.41 milyar $

6- PSG – Fransa 1.17 milyar $

7- BAYERN MÜNIH – Almanya 1.14 milyar $

8- ARSENAL – İngilter 940 milyon $

9-TOTTENHAM – İngiltere 931 milyon $

10- CHELSEA – İngiltere 892 milyon $

11- JUVENTUS – İtalya 654 milyon $

12- ATLETICO MAD. – İspanya 570 milyon $

13- B. DORTMUND – Almanya 562 milyon $

14- INTER – İtalya 528 milyon $

15- AC MILAN – İtaly 371 milyon $

16- WEST HAM – İngiltere 319 milyon $

17- NEWCASTLE – İngiltere 259 milyon $