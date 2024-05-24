Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaraylılar yeni başkanı yarın seçiyor!
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Kongrede mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum başkanlık için yarışacak. Toplam 20 sandıkta gerçekleştirilecek seçimde, yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor
Galatasaray, 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.
Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.
Başkanlık için 2 aday
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
Adayların listeleri
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Dursun Özbek
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
Süheyl Batum
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman
Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.
Galatasaray'ın başkanları
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı. Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
|Dönem
|Başkan
|1905-18, 1925
|Ali Sami Yen
|1919-22, 1934
|Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
|1922-24, 1950-52
|Yusuf Ziya Öniş
|1925
|Ali Haydar Şekip
|1926
|Ahmet Robenson
|1927
|Adnan İbrahim Pirioğlu
|1928-29
|Necmettin Sadak
|1929-30
|Abidin Daver
|1930-31, 1933
|Ahmet Kara
|1931-32
|Tahir Kevkep
|1932-33, 1933-34
|Ali Haydar Barşal
|1933
|Fethi İsfendiyaroğlu
|1934-36
|Ethem Menemencioğlu
|1936-37
|Saim Gogen
|1937-39, 1944
|Sedat Ziya Kantoğlu
|1939
|Nizan Nuri
|1939
|Adnan Akıska
|1940-42
|Tevfik Ali Çınar
|1942-43
|Osman Dardağan
|1944-46
|Muslihittin Peykoğlu
|1946-50, 1965-68
|Suphi Batur
|1953, 1962-64
|Ulvi Yenal
|1954-56, 1960-62
|Refik Selimoğlu
|1957-59
|Sadık Giz
|1969-73, 1975-79
|Selahattin Beyazıt
|1973-75
|Prof. Dr. Mustafa Pekin
|1979-84, 1984-86
|Prof. Dr. Ali Uras
|1986-88, 1988-90
|Dr. Ali Tanrıyar
|1990-92, 1992-96
|Alp Yalman
|1996-2001
|Faruk Süren
|2001-02
|Mehmet Cansun
|2002-08
|Özhan Canaydın
|2008-11
|Adnan Polat
|2011-14
|Ünal Aysal
|2014-15
|Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
|2018-21
|Mustafa Cengiz
|2021-22
|Burak Elmas
|2015-18, 2022-24
|Dursun Özbek