Dursun Özbek'ten Erden Timur açıklaması

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılılar iki yıl üst üste şampiyonluk yaşadığı Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta yapılan törene Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk’un yanı sıra bazı yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, gündeme dair açıklamalar yaptı ve kamp süreci öncesi takımın transfer politikasını yorumladı.

Güvenilir bir teknik heyete sahip olduklarını söyleyen Başkan Dursun Özbek, “1996-2000 yılları arasındaki model, Galatasaray tarihi için çok önemli. Ben aynı havayı yine yakaladığımızı düşünüyorum. O zaman ligde 4 sene şampiyon olup Avrupa’da kupa elde etmiştik. Bundan sonraki hedefimiz geçmiştekilerle yetinmek değil. Geçmiş başarılarımızın üstü koyarak ilerlemek istiyoruz. Hocama, teknik kadroma ve oyuncularıma çok güveniyorum. Hep birlikte bu yapının içerisindeyiz. Bir aileyiz” diye konuştu.

“Erden Timur’un Galatasaray’a olan hizmeti hiçbir zaman yok sayılamaz”

Galatasaray’ın diğer tüm kurumlardan farklı bir yapısının olduğunu söyleyen Başkan Özbek, “Erden kardeşimi kulübe 2016 yılında benim forma sponsorum olması için davet ettim. Daha sonrasında iyi işler yaptık. Benden sonra da camiayla ilişkisi kesilmedi. Her zaman Galatasaray’a bağlı bir arkadaşımız oldu. Biz yeni dönemde seçildiğimizde yine kendisiyle çalışmaya başladık. Ben kendisine teklifte bulundum. Bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Galatasaray Kulübü diğer kulüplere çok benzemiyor. Biz eleştiriye açık bir kulübüz. Eleştirileri dinlemek zorundasınız. Ve ayrıca camia olarak biz şeffaf bir kulübüz. Ekip çalışması kriterlerine bağlı olmalıyız. Galatasaraylı yöneticiler her zaman eleştiriye açıktır. Benim ilk dönemimi hatırlayın. Bana daha önceki yıllar neler söylediler. Erden kardeşim genç ve hassas bir kişiliğe sahip. Bu sebeple bazı şeylerden etkilendi. Ben kendisinin iyi bir Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum. Erden Timur’un Galatasaray’a olan hizmeti hiçbir zaman yok sayılamaz. Galatasaray ile ilişkileri devam edecektir. Galatasaray dediğiniz zaman 500 yıllık bir çınar. Eğer tutunacak bir dal ararsan mutlaka bulursun. Galatasaray’daki birlik ve beraberliği hiçbir zaman bozamayız. Galatasaraylı eleştirebilir, tartışabilir ama ortak akılla hareket etmek zorundadır. O yüzden rekorları kıran bir kulübüz ve rakiplerimizin hep önündeyiz” diye konuştu.

Kendisiyle bir kırgınlığının olup olmadığı sorusunu da cevaplayan Başkan Özbek, “Bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben onun babası yaşındayım. Ben de ona kırgın değilim. Biz Galatasaraylıyız. Camiaya hizmet için burada varız. Ben Galatasaray Lisesi’nden mezun olduğumun 2. gününden itibaren başladım hizmet etmeye. Galatasaraylı ben başkan oldum veya olmadım diye düşünmez. Çok net. Galatasaray’ı sevmek, Galatasaray’ı sevmekten ve hizmet etmekten geçer. Biz bugün kulübe borcumuzu ödüyoruz. Hiçbir Galatasaraylının kulübe küsme hakkı yoktur. Gündem değişebilir ama ne yapılıyorsa camianın faydasına yapıldığını bilin. Sadece benim ağzımdan duyduğunuz şeylere inanın. Kulübe hizmet etmek isteyen herkese kapısı açıktır. Bizim dünya çapında büyük bir marka olmamızın en büyük sebebi de budur” açıklamalarında bulundu.

“Galatasaray’da transferin başı başkandır”

Transfer bütçesinin belirlenmesi için gidecek ve gelecek oyuncuların netleşmesi gerektiğini vurgulayan Özbek, “Transfer döneminde bütçe yapmak mümkün değil. Satacağımız ve durumuna karar vereceğimiz çok oyuncu var. Önümüzdeki yıl da bizim için önemi yüksek. Hedefimiz 5. yıldızı takmak. Taraftarımızla birlikte 25. şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz. Talep edilen oyuncuların fiyatları ve satılacak oyuncuların akıbetinin belli olmasıyla aslında transfer bütçesi konusunda rakam konuşulabilir. Bu yönetimin başkanı benim. Dün de bendim, bugünde benim. Yapılan transfer çalışmalarında da hep ben buradaydım. Transfer çalışmalarını sürdüren ekipler vardır. Takip edenler vardır ama transferin başı başkandır. Bu hep böyleydi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri hakkında yönetilen soruyu da cevapsız bırakmayan sarı-kırmızılıların başkanı, “Bize rakip fark etmez. Ben her ikisiyle de çalıştım. Aziz Bey ile de önceki dönemden başkan olarak denk gelmiştik. Kendi iç işlerini ilgilendiren bir konu. Camiaları adına hayırlısı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Okan Buruk: Başkanımız transfer için gerekli bütçeyi bize ayırdı

Çok geniş ve değerli bir kadroya sahip olduklarını dile getiren teknik direktör Okan Buruk, “Kadro yapımız bir önceki seneye göre daha oturmuş durumda. Elimizde iyi orta saha oyuncularımız var. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da oynayabilecek bir isim bakacağız. Başkanımız sağ olsun gerekli bütçeyi bize ayırdı. Alacağımızın en iyisini takıma kazandıracağız. Hem bize uygun hem de Türkiye’ye uygun bir orta saha alacağız. Sağ bek ve hücum hattına destek olacak oyuncular düşünüyoruz. Uzun zamandır hazırlandığımız bir konu. Önemli olan kampa kadar en hızlı şekilde kadromuzu tamamlayacağız. Her şeyimiz var. Listemiz var. Başkanımızın da onayı var. Taraftarımızın da içine sineceği takviyelerimiz olacak. Elimizde çok iyi yerli oyuncularımız da var. Dönecek yerli oyuncularımız var. Çok değerli ve geniş bir kadroya sahibiz. Satış yapabileceğimiz oyuncularımız da var. Elimizde tutmak istediğimiz oyuncularımız var. Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda Türk havuzundan ekibe takviye yapabiliriz.

Erden Timur’un kulüpten ayrılması üzerine futbolcuların etkileneceği bir ortamın oluşmadığını söyleyen Buruk, Oyuncularımızla hep iletişim halindeyiz. Oyuncularımız Galatasaray’a gönülden bağlılar. Erden Bey de aynı şekilde. Dışarıdan da olsa oyuncularla alakalı destek verecektir. Çalışmaya başladığımız da oyuncularımız sezona hazırlanmak için aynı konsantrasyonla burada olacaklar” dedi.

“Galatasaray’ın hedefleri bitmez”

Galatasaray camiasına hizmet etmenin önemli olduğunu aktaran teknik adam, “2018 yılında Akhisarspor ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmıştık ve bu benim ilk kupamdı. Öyle bir takımla kupa kazanmak benim için çok güzeldi. Hedefim her zaman bir gün Galatasaray ı çalıştırmak ve burada kupa kazanmaktı. Şu anda elde edilen başarılarla hayallerimi yaşadığımı dile getirebilirim. Galatasaray’ın hedefleri bitmez. Bu sene de yine ligde şampiyon olmak ve Avrupa’da yer alıp, başarı elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Biz kendi işimize odaklanacağız”

Fenerbahçe’nin yeni sezonda Teknik Direktör Jose Mourinho ile çalışacağının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, “Görüşmelerde ben yoktum. Konunun benimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Aslında her takım için teknik direktör çok önemli. Beşiktaş da yine başarılı bir teknik direktör ile anlaştı. Trabzonspor da başarılı bir hocayla çalışıyor. Ben geçen seneden daha rekabetçi bir lig yaşanacağını düşünüyorum. Bizim teknik direktör olarak avantajımız bu ligi tanımak ve daima içinde yer almak. Geçen de söyledim, rakibimiz bu kadar performans göstermese belki de bu puanlara bu başarılara ulaşamayacaktık. Rakiplerimizin hocasının ve oyuncularının kim olduğu bizim için çok önemli değil. Biz kendi işimize odaklanacağız. Süper Lig’i önümüzdeki sene de en üst sırada bitireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“En az 3-4 transfer takviyesi yapacağız”

Geçtiğimiz sezon devre arasında Alman devi Bayern Münich’e transfer olan Sacha Boey’in geri dönme ihtimalinin sorulması üzerine teknik adam, Boey çok yeni gitti. Devre arasında gitti ve çok da süre alamadı. Bayern’in bu kadar kısa sürede kendisinden vazgeçeceğini düşünmüyorum. Orada da yeni bir hoca geldi. Göstereceği performans ile istediği düzeye gelecektir” açıklamasını yaptı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Fenerbahçe’nin Belçikalı santrforu Micy Batshuayi’yi takımda görmek isteyip istemediği sorusuna Okan Buruk, "Eksik veya yetersiz olarak gördüğümüz bölgelere en az 3-4 transfer takviyesi yapacağız. Medyada adımız birçok isimle yazılıyor. Forvet bölgesi için hazırlıklarımız var. Onunla ile ilgili düşüncemiz olmadı” dedi.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’da forma giyen İlkay Gündoğan hakkında sorulan soruya Buruk, “İlkay iyi bir Galatasaraylı. Futbolculuğunun yanı sıra iyi bir insan ve kişiliğe sahip. Tabii ki takımımda görmek isterim. Bildiğim kadarıyla bir yıl daha kontratı var. Şu an için Barcelona’da devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.