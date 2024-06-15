Eda Yıldırım Avrupa şampiyonu
Kadınlar Cirit Atmada mücadele eden Eda Yıldırım, Avrupa şampiyonu oldu.
Özel sporcu Eda Yıldırım, İsveç’te devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar Cirit Atmada piste çıktı.
Yıldırım, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Yıldırım, cirit atma dalında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı.
Kadın Bayrak Takımı, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak’tan oluşan takım, İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
Ay-yıldızlı sporcular, 49,93 saniyelik dereceleriyle Rus takımının (50.99 saniye) 2017'de ele geçirdiği dünya rekorunu da kırdı.