Egea Gençler Kupası, Ege rallisi ile start alıyor

11 Temmuz 2018

Temellerinin dayandığı 1972 yılından bugüne Türkiye otomobil sporlarının gelişmesine önemli desteklerde bulunan Fiat Motor Sporları’nın, genç pilot adayları için özel olarak düzenlediği “Egea Gençler Kupası” heyecanı İzmir’de başlıyor. Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleşecek Egea Gençler Kupası, 14-15 Temmuz tarihlerinde bu yıl 28’inci kez düzenlenecek olan, zorlu asfalt zemine sahip etaplarıyla ünlü Ege Rallisi ile start alıyor. Egea Gençler Kupası, 2018 sezonu kapsamında dördü pist, biri ralli, biri de tırmanma olmak üzere; toplam 6 hafta sonu yarışıyla dikkat çekiyor. Şampiyonaya katılacak sürücüler arasından en çok puanı toplayan sporcu, yıl sonu klasman sonucuna göre Fiat Egea Gençler Kupası’nın şampiyonu ilan edilecek.

Gençlere özel fiyatlarla yarışma fırsatı

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, “Türkiye otomobil sporları tarihine damgasını vurmuş bir takımız. Ülkemizde motor sporlarına ilginin artmasını ve gençlere imkân sağlamayı hedefliyoruz. Birikim ve tecrübemiz paralelinde, yetenekli gençlerin profesyonel bir yapı altında geleceğe hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, otomobil sporlarına meraklı 18-28 yaş aralığındaki gençleri en uygun katılım bedeli olan 48 bin TL’ye Egea Gençler Kupası’na dâhil ettik. Bu yıl, üçü TOSFED adına olmak üzere, toplam altı genç pilotumuz Tofaş Ar-Ge’de takım pilotlarımızın desteği ile geliştirilen otomobillerle zorlu parkurlarda profesyonelce yarışabilecek” diye konuştu.