El Clasico ne zaman? Barselona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Futbol tutkunları El Clasico'yu bekliyor. Heyecanlı müsabaka için nefesler tutulurken mücadelenin bilgileri sık sık araştırılıyor. Giderek artan soru "Barselona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor. İşte detaylar...

El Clasico ne zaman?

Barselona Real Madrid maçı 25 Ekim Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

265. randevu

İki takım bugüne kadar 264 mücadeleye çıktı. İki taraf da 106 galibiyet alırken, 52 maç ise berabere bitti.