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Ergin Ataman yeniden Anadolu Efes'te

1999-2001 ile 2008-2010 yıllarında da Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı çalıştıran Ergin Ataman lacivert beyazlıların yeniden başantrenörü oldu.

Ergin Ataman yeniden Anadolu Efes'te
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Ergin Ataman getirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli başantrenörle 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anadolu Efes'te üçüncü kez başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman, 1999-2001 ile 2008-2010 yıllarında da lacivert-beyazlı takımı çalıştırmıştı.

Ergin Ataman'ın antrenörlük kariyerinde, bir ULEB Avrupa Kupası, bir Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, dört Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: AA

Anadolu Efes Ergin Ataman

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