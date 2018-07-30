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Eski Manchester Unitedlı yıldız, Adana Demirspor'da

Mavi-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson'u renklerine bağladı

Eski Manchester Unitedlı yıldız, Adana Demirspor'da
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, daha önce Manchester United forması da giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Oliveira'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hayal değil gerçek, Anderson Oliveira Adana Demirspor'da" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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