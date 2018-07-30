Eski Manchester Unitedlı yıldız, Adana Demirspor'da
Mavi-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson'u renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, daha önce Manchester United forması da giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Oliveira'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Hayal değil gerçek, Anderson Oliveira Adana Demirspor'da" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA