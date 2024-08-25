Eski teknik direktör Christoph Daum hayatını kaybetti (Christoph Daum kimdir?)

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden yapılan açıklamada, “Eski teknik direktörümüz Christoph Daum’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.” ifadesi kullanıldı.

Ekim 1953 doğumlu Daum, akciğer rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi altındaydı.

Christoph Daum kimdir?

Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı, Türk futbolunda silinmez izler bıraktı.

Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçirdi. İki ezeli rakibin yanı sıra Bursaspor'da da çalıştı.

Futbolculuk kariyerini henüz 28 yaşında sonlandıran Daum, teknik direktörlüğe 1986 yılında Köln'de başladı.

Takımı Bundesliga'da üst sıralara taşırken, UEFA Kupası'nda yarı finale kadar yükseltti.

Ancak adı uyuşturucu skandalına karışınca görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

1994'te Türkiye macerası başladı

Daum'un 1994'te rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Efsanevi teknik adamı Gordon Milne ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın başına geçti.

Daum ilk yurtdışı deneyiminde siyah beyazlılara hem Türkiye kupasını, hem de Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandırdı.

Sonraki sezonda Beşiktaş'ı ligde şampiyon yaptı.

Siyah beyazlılarda geçen başarılı 3 sezonun ardından ülkesi Almanya'da Bayer Leverkusen'i çalıştırdı.

Daum'dan sonra zirveden uzaklaşan Beşiktaş, 2000 yılında Alman teknik direktörle yeniden anlaştı. Ancak hedeflere ulaşılamadı.

Daum 3 yıl sonra yeniden Türkiye'de, bu kez Fenerbahçe'nin başındaydı. Sarı lacivertlileri üst üste 2 kere şampiyon yaptı.

Futbolseverlerin kalbinde ayrı bir yerin sahibi oldu

Hedef, kulüp tarihinde hiç olmayan 3 şampiyonluk seriyi yakalamaktı. Ancak olmadı. Fenerbahçe son haftada, "Denizli faciası" adıyla bilinen maçla 2005-2006 sezonu şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptırıldı. Büyük hüsranın sonunda Daum dönemi sona erdi.

Daum 2009'da Fenerbahçe'ye geri döndü. Ancak o sezon da şampiyonluk yine son haftada bu kez Bursaspor'a kaptırıldı.

Alman teknik adam inişli çıkışlı kariyerinin devamında Frankfurt, Club Brugge ve Bursaspor'u çalıştırsa da istediği başarıları yakalayamadı.

Türkiye'de sempatik kişiliğinin yanı sıra, maçlardan önce İstiklal Marşı'nı da okumasıyla futbolseverlerin kalbinde ayrı bir yerin sahibi oldu.