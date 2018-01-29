ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C
  • Haberler
  • Spor
  • Eto’o, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı

Eto’o, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı

Atiker Konyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile 2,5 yıllığına prensipte anlaşttı. Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Eto’o, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kardemir Karabükspor'dan Yatabare ve Beşiktaş'tan Orkan Çınar'ı renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor'dan ayrılacak olan Samuel Eto'o'yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyor.

Eto'o ile 5 milyon euroya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto'o'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Samuel Eto'o Antalyaspor Konyaspor

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.