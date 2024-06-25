EURO 2024 F Grubu: Türkiye - Çekya ve Portekiz - Gürcistan maçları ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 F Grubu karşılaşmaları kapsamında son maçlar yarın oynanacak. A Milli Futbol Takımımız daha önce pek çok kez kozların paylaşıldığı Çekya ile gruptan çıkmak için son kez şansını deneyecek. 2. hafta karşılaşmaları kapsamında yapılan maçta A Milli Futbol Takımımızı yenen Portekiz ise aynı gün aynı saatte Gürcistan ile karşılaşacak.

Portekiz-Gürcistan ve Türkiye-Çekya maçları saat kaçta, hangi kanalda?

26 Haziran Çarşamba günü oynanacak Türkiye - Çekya karşılaşması Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Portekiz ve Gürcistan arasında oynanacak mücadele ise aynı saatte Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak. Türkiye - Çekya maçı TRT 1, Portekiz - Gürcistan karşılaşması ise TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Çekya maçının hakemi Rumen Istvan Kovacs

A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı karşılaşmayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcıları aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas yapacak. Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

Portekiz-Gürcistan maçının hakemi İsviçreli Sandro Scharer

Grup liderliğini garantileyen Portekiz ve Gürcistan arasındaki müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Bekim Zogaj yapacak.

Gürcistan kazanmak zorunda

Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek. Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

İkinci kez karşılaşacaklar

Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.

Uydu frekans ayarı nasıl yapılır?

Uydu üzerinden frekans ayarlama işlemleri ayarlar menüsünden yapılıyor.

Futbolseverler "Uydu" bölümünden yapacakları "Türksat 42° E" ve "Türksat Ankara Paket" seçenekleri kısmından "Şebeke Arama" bölümünü açık olarak seçerek otomatik frekans ve kanal ayarlama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Manuel olarak düzenleme yapmak isteyenler ise Şebeke Arama kısmına aşağıdaki bilgileri girerek TRT 1 frekansının kurulumunu yapabiliyor. TRT 1 uydu frekans bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4