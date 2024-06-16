EURO 2024'te günün programı: Üç maç var
Euro 2024'te üçüncü gün üç maç oynanacak. Bugün Polonya-Hollanda, Slovenya-Danimarka ve Sırbistan-İngiltere maçları var.
Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'te A ve B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı.
EURO 2024'te Almanya, İsviçre, İspanya ve İtalya turnuvaya galibiyetle başlayan takımlar oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bugün 3 maçla devam edecek.
Günün maçları
D Grubu'ndaki ilk maçta Polonya ve Hollanda karşı karşıya gelecek. C Grubu'ndaki iki mücadelede ise Slovenya-Danimarka ve Sırbistan-İngiltere maçları oynanacak.
Turnuvada günün maç programı şöyle:
16.00: Polonya-Hollanda
19.00: Slovenya-Danimarka
22.00: Sırbistan-İngiltere