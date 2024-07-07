EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final heyecanı sona erdi. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final maçları tamamlanırken, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Haber Merkezi
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EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.
Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
İşte o eşleşmeler:
9 Temmuz Salı
22.00 İspanya - Fransa
10 Temmuz Çarşamba
22.00 Hollanda - İngiltere