Fatih Karagümrüklü futbolcu Sofiane Feghouli'nin cezası belli oldu

VavaCars Fatih Karagümrük futbolcusu Sofiane Feghouli, PFDK tarafından açıklanan cezanın ardından sezonu resmen kapattı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Mondihome Kayserispor ile oynanan müsabakada Sofiane Feghouli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç men ve 26 bin lira, ihraç sonrası hakeme yönelik hakareti sebebiyle de 3 maç men ve 39 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.