Fatih Terim galibiyetle döndü
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in 10 maçlık cezasını tamamladığı Göztepe mücadelesinde sahadan 3 puanla ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek puanını 35'e çıkardı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakada Göztepe, ikinci yarıda VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Galatasaray, 72. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 öne geçtiği müsabakayı galip tamamladı.
İzmir'de etkili olan yağış altında oynanan karşılaşmada saha içinde belli bölgelerde oluşan su birikintileri futbolculara zor anlar yaşattı.
Göztepe galibiyetiyle puanını 35'e çıkaran Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Göztepe ise 22 puanda kaldı.
Müsabakayı 454'ü Galatasaraylı 8 bin 473 taraftar takip etti.
Göztepe bu sefer kaybetti
Bu sezon 9. deplasman maçını geride bırakan Galatasaray, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 12 gol gördü.
İç sahada bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe, Galatasaray karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı. İzmir temsilcisi, evindeki 9 müsabakada, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Kaynak: AA