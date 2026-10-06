FB Şampiyonlar Ligi ne zaman? Aston Villa - Fenerbahçe maç tarihi ve saati...

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Şampiyoanlar Ligi için nefesler ttutulmuş durumda... Milli maçlar nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne ara verilirken Fenerbahçe Taraftarı da Astan Villa maçına odaklanmış durumda... Peki, Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Aston Villa Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.

4. kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ve Astan Villa Avrupa'da 3 kez karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3 müsabakadan da sahadan yenilgi ile ayrıldı.