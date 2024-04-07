Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Türk futbolunun artık reset zamanı gelmiştir

Süper Kupa maçında bugün Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe, son haftalarda yaşananlar nedeniyle Şanlıurfa'ya A takımı götürmedi.

Gaztecilere konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İslam Çupi'nin "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" sözlerini anımsattı.

Koç, bu sözleri hatırlamanın zamanı geldiğini belirterek "Fenerbahçe, yüzde 50 - yüzde 50 şansı olan bir müsabakaya A takımını getirmemiş, kupa şansını zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır" dedi.

'İsyan etme noktasındayız'

Koç'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Bütün kötülüklerin, anormalliklerin bir kulübün başına gelmesi ve olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe'yi isyan etme noktasına getirmiştir. Bu isyanın ilk adımını istemeyerek de olsa bu değerli şehrimizde, Şanlıurfa'da atmak durumundayız.

- Bugünkü isyanımız, tepkimiz ve Süper Kupa'daki duruşumuzun maçın tarihiyle, son maçta yaşadıklarımızla ilgisi yoktur. Genel Kurul'da paylaştığımız videoda yaşadıklarımızı anlattık. Burada esas sorgulanması gereken 'Neden bunlar Fenerbahçe'nin başına geliyor?' demektense 'Ne olacak maçı tarihinde oynasanız?' demek bizim açımızdan kabul edilebilir değil.

- Biz çok şey yaşadık, sabırlı davrandık, sakin olmaya çalıştık. Tüm kumpaslara, haksızlıklara, zorbalıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandık. Ancak artık bu haksızlık ve adaletsizliklere isyan etmemiz gereken bir döneme girdik. Bugün attığımız adım, atacağımız adımların ilk somut halidir. Türk futbolunun artık reset zamanı gelmiştir.

'Biletleri satın aldık'

- Galatasaray tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı? Neymiş, Yunan federasyonu maçları ertelememiş. Onların bu kararlarını paylaşarak emsal gösteriyorlar. Onlar yabancı hakem getiriyor, siz de getirin o zaman? İşinize gelince mi Yunan federasyonu emsal oluyor.

- Biletlerin hepsini Fenerbahçe Spor kulübü satın almıştır. Dolayısıyla biletlerden herhangi bir kayıp yoktur.