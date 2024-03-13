Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a: Türk futbolunun beka sorunu

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü iki adayından biri olan Fenerbahçe'nin Pendikspor'la oynadığı maçta kazandığı penaltı tartışma konusu olmuş, Galatasaray'dan sert açıklama gelmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün düzenlediği basın toplantısında Galatasaray hakkında aynı sertlikte açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın Türk futbolunda nasıl bir beka sorunu olduğunu kanıtlarla anlatacağım" diyen Koç, 'Galatasaray yöneticilerinin istediklerini almak için ne yönlere başvurduğunu' anlatacağını dile getirdi.

Koç'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- Sportif rekabet anlayışları kayrılmaya dayalıdır. Tenhada ayrı, umumide ayrı söylemde bulunurlar. Kendilerine yapılmasını istemediklerini başkalarına hiç çekinmeden yaparlar. Kul hakkı yemekten hiç çekinmezler. Hak, hukuk tanımazlar. Türlü türlü tehdit, şantaj yaparak özellikle hakemleri baskı altında tutarlar.

- 'Elimizde VAR kayıtları var, ligi bitirtmeyiz' derler. Sezon bitince her şeyi açıklayacağız derler ama istedikleri olunca suspus olurlar.

- Sadece kendileri için değil, tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler. Adeta Türk futbolunun adalet bekçiliğine soyunurlar. Hatta kendi kanallarında program yapacaklarını da söylerler, bir sürü video gönderdik, hiçbir şey yayınlanmadı. Bu arada programı yapamadan, kulüp kanalları da kapandı.

'Aralarında danışıklı dövüş mü var?'

- TFF ve kurulları Galatasaray için ne anlam ifade ediyor? Aralarında danışıklı dövüş mü var? 'Türk futbolunun iradeye, liyakatli yönetime ihtiyacı var' dediler. Sonra TFF'yi istifaya davet ettiler. İki gün önce de TFF'yi hesap vermeye çağırdılar. Hangisi gerçek?

- 19 Mart 2023'teki Alanyaspor maçının devre arasında paylaşım yaptık. Kıyamet koptu "Nasıl böyle bir şey olabilir" diye... 10 gün geçti, birebir aynısını kendi maçlarında yaptılar.

'Mertseniz, kendinize güveniyorsanız...'

- Madem TFF başkanından memnun değilsiniz, kurullar rezil diyorsanız, o zaman siz de bizim gibi yabancı hakem talebini destekleyin. Mertseniz, kendinize güveniyorsanız... Bu sizin en büyük samimiyet testinizdir. Riyakar oğlu riyakarsınız. Beka problemisiniz.

- Yabancı hakem istemezler çünkü en iyi sonuçları Türk hakemlerle alıyorlar. Avrupa'da yere atıyorlar ama onlar 'kalk' diyor. Tabii ki istemezler. Bu hocaya (Okan Buruk) sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim? Bilenler bilir...

Transferlerine yüklendi

- Bunların transfer yapma kültürleri olağanüstü. Kimse yanına yaklaşamaz. Birçok kulüp de şikayet eder ama seslerini çıkaramazlar. Hülle transferde, oyuncu ayartmada, çıkarlarına göre haber yaptırmada, sözleşmelerde yeni jargonlar üretmede, işini kılıfa uydurmada da Şampiyonlar Ligi'ndeler. Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı örnekleri var. Levent Mercan da var ama onu alamadılar.

'Kamuoyunu yanlış bilgilendirdiler'

- Morutan... 3 milyon euroya satmışlar, müthiş başarı dedik. Ben öyle düşündüm. Keşke bizde de böyle bir sihirbaz olsa dedim. Halbuki işin öyle olmadığını anladık. Bu, ancak belirli sayıda ilk 11 oynarsa devreye giriyor. Haliyle kulübü şu anda ilk 11 oynatmıyor. Acaba bu limit açmada kullanıldı mı? Bu konuyu takip ediyoruz...

- Bakambu'nun Real Betis'e transferinde de kamuoyunu yanlış bilgilendirdiler. Real Betis'in 5+5 milyon euro ödeyeceğini duyduk. Sonrasında söz konusu kulübün başkanının açıklamalarıyla işin aslını görmüş olduk.

- Zaniolo mevzusu... Galatasaray'ın bir yöneticisi, Zaniolo'ya verdiğimiz teklifi bir TV'de ifşa etti. Bu suç. 'Fenerbahçe daha çok verdi ama oyuncu bizi seçti' diyor. Biz de bunu mahkemeye götürdük. Bilirkişi raporunda 'Bonuslar dahil, Galatasaray’ın teklifi, Fenerbahçe’den daha yüksek. Erden Timur’un ifadeleri yanıltıcı' deniyor.

'Gözlerime inanamadım'

- Bir kulüp başkanı '3 futbolcunun beyni ile kalbi çelişmiş olabilir' dedi. Bu Fenerbahçe tarafında olsa neler olurdu bir düşünün...

- Kendilerinde yetişmiş veya oynamış oyuncuların başka takımlara gittiklerinde, kendilerine karşı performansı ortada. Ümit Karan'ın Eskişehirspor'da forma giyerken, paylaştığı bir anıda söyledi. Galatasaraylı olduğu için gol atmak istemediğini söyledi. Gözlerime inanamadım. Younes Belhanda geçen sezon maçtan önce üçlü çektirdi...

- Basın toplantılarında istemedikleri soru geldiğinde, soru soran kişi kurumuna şikayet edilir ya da iletişim direktörleri mesaj atar tehdit eder.

- Türk futbolunun ne hale geldiğini görmek için Galatasaray - Antalyaspor maçına bakmak yeterli olacaktır. O kadar çok örnek verebiliriz ki, iki sezon Netflix dizisi çıkar...

- Vinicius, Antalyaspor maçında hakeme söz söylüyor hiçbir kart yok. Yüzüne söylüyor... Fred arkasını dönüp, 'Aptalca bir karar' diyor kırmızı kart çıkıyor.

- Son 4 maçta 59 faul yapıp, 15 sarı kart gördük. Galatasaray son 4 maçta 62 faul yaptı, 4 sarı kart gördü.