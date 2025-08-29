Fenerbahçe beklerken İsmail Kartal için sürpriz takım harekete geçti

Lige kötü başlayan Spartak Moskova’da yönetim, teknik direktörlük için İsmail Kartal ve Rafa Benitez’i gündeme aldı.

Ligde oynadığı ilk 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde eden Spartak Moskova yönetimi, sportif değişiklik için harekete geçti. Kartal’ın yanı sıra deneyimli çalıştırıcı Rafa Benitez de adaylar arasında bulunuyor.

Moskova ekibi son olarak Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i kadrosuna katarken, kulüp yönetiminin teknik kadroda da değişikliğe gitmek istediği bildirildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İsmail Kartal, sarı-lacivertliler için de ciddi aday konumunda bulunuyor.