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Fenerbahçe Beko, yarın Dörtlü Final için parkeye çıkacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi (Euroleague) play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında yarın Monaco'yu ağırlayacak.

AA
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Fenerbahçe Beko, yarın THY Avrupa Ligi (Euroleague) play-off çeyrek finali kapsamında Fransız temsilci Monaco'yu konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20.45’te başlayacak.

Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı. Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monako'da oynanacak.