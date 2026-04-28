Fenerbahçe Beko, EuroLeague'i 4. sırada tamamladı ve Litvanya ekibi Zalgiris ile eşleşti. Serinin ilk maçı için heyecan dorukta... Sarı Kanarya rakibini 3 galibiyet alarak Final Four'a uzanmak istiyor. Sabırsızlık artarken "Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı ve şifresi olarak ekranlara gelecek.

Temsilcimiz üstün

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in güncel formatında rakibiyle 30 kez karşılaştı ve bu maçlarda 19 galibiyet aldı.

"Her detay çok önemli"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mücadele öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Play-offlar için heyecanlıyız. Durumun zorluklarının farkındayız. Rakibin ne kadar güçlü olduğunu da biliyoruz. Zalgiris harika bir sezon geçirdi. Tüm detaylara odaklanmak çok önemli olacak. Play-offlarda savunma açısından en iyi iki takım karşılaştığında, her detay son derece önemli hale gelir ve bizim de mücadeleye hazır olup sahada her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor."