Konyaspor-Trabzonspor maçının sonucu ne? Konyaspor-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor maç sonucu... Trabzonspor'un puanı kaç?

Trabzonspor Konya'da fırsat tepti
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu auta gitti.
11. dakikada sol kanatta topu alan Berkan Kutlu'nun ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Jevtovic'in bekletmeden vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi. Seken top Muleka'nın önünde kalırken, Muleka'nın şutunda kaleci Onana yine gole izin vermedi.
21. dakikada sol kanatta topla buluşan Enis Bardhi'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topu alan Berkan Kutlu'nun şutunu kaleci Onana çeldi.
32. dakikada hızlı kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Olaigbe'nin şutunda kaleci Onana topu uzaklaştırdı. Seken topa Berkan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Enis Bardhi pasını Berkan'a aktardı. Berkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Nwakaeme’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muçi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
79. dakikada Wagner Pina’nın ceza sahasına ortasında Felipe Augusto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
80. dakikada sağ çizgide topu alan Pina kale alanına pasını yolladı. Umut Nayir’in dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.