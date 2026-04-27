Son dakika! Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tedesco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda teknik ve idari yapılanmada değişikliğe gidildiği belirtildi. Kulüp, sezonun kalan maçlarında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle’nin yer alacağını bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna Duyuru

Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü