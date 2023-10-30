Fenerbahçe, deplasman rekorunu egale etti

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, 9'u Avrupa'da, 10'u ligde olmak üzere oynadığı ilk 19 resmi maçın tamamını kazandığı süreçte, rekor üstüne rekor kırıyor.

Alman teknik adam Christoph Daum yönetiminde 2009-2010 sezonunda elde ettiği Süper Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlama rekorunu geçtiğimiz lig maçında kıran sarı-lacivertliler, söz konusu başarıyı Pendikspor galibiyetiyle 10 maça taşıdı.

Bahsi geçen süreçte deplasmanlarda iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, konuk olduğu maçlar baz alındığında yeni rekorlara göz kırptı.

5 maçtır gol yemiyor

İsmail Kartal'ın öğrencileri, üst üste 5 deplasman maçında gol yemeyerek 1960-1961 sezonun ardından bu başarıyı tekrar eden ilk ekip oldu. Sarı-lacivertliler, aynı süreçte lige 5 deplasman galibiyetiyle başlama rekorunu da egale etti.

1991-92 ve 1992-93'e ortak oldu

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda üst üste elde ettiği 5 galibiyetle, rekorunu egale etti.

1991-1992 ve 1992-1993 sezonlarına 5'er deplasman galibiyetiyle sezona giriş yapan sarı-lacivertliler, 6. haftalarda ilk sezonunda Sarıyer'e, ikinci sezonunda ise Kocaelispor'a mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçını kazanması halinde tarihinde ilk defa lige üst üste 6 deplasman galibiyetiyle başlayacak.

1982-83, 1997-98 ve 2009-10 sezonlarını geride bıraktı

Fenerbahçe, deplasmanda gösterdiği performansla, 1982-1983, 1997-1998 ve 2009-2010 sezonlarını geride bıraktı.

Söz konusu sezonlara 4 maçlık deplasman galibiyet serisiyle başlayan sarı-lacivertliler, 5. maçlarda ise puan kaybı yaşamıştı.

1982-1983 ve 1997-1998'de 5. maçlarda beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 2009-2010'da ise mağlup olmuştu.

5 maçlık seri

Fenerbahçe, ligde 63 sezonun ardından ilk defa 5 deplasman maçını gol yemeden kazandı.

1960-1961 sezonunda üst üste 7 deplasman maçını gol yemeden galip tamamlayan sarı-lacivertliler, bu alanda rekoru elinde bulunduruyor.

Öte yandan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, lige gol yemeden üst üste 5 galibiyetle başlayan tek takım konumunda yer alıyor.