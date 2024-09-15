Fenerbahçe, derbi öncesi hata yapmadı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, yakaladığı ilk pozisyonda 22. dakikada Allan Saint-Maximin'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertli takım, 39. dakikada Dusan Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısında pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, rakibine ise pozisyon vermedi ve sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle 5 maç sonunda puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürdü.Fenerbahçe, ligde önümüzdeki hafta derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

Saint-Maximin siftah yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin transfer dönemindeki önemli hamleleri arasında yer alan Fransız kanat oyuncusu, ligde daha önce 2 kez gol pası vermişti.

27 yaşındaki oyuncunun 22. dakikada takımını öne geçirdiği gol, Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Tadic yine attı

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, üst üste 2. lig maçında gol buldu.

Ligde geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Tadic, Kasımpaşa müsabakasında da 39. dakikada penaltıdan golünü kaydetti.Dusan Tadic, son 2 maçta üst üste skor bulurken, gol sayısını da 3'e yükseltti.

Amrabat ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.Faslı orta saha, maçın 81. dakikasında Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

Kalesini gole kapattı

Fenerbahçe, ligde çıktığı son 3 müsabakada gol yemedi.

Süper Lig'de geride kalan 5 maçın 4'ünde gol yemeyen Fenerbahçe, 2. haftaki Göztepe müsabakasında kalesinde 2 gole engel olamamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu maçın ardından sırasıyla Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da kalesini gole kapatmayı başardı.

Mert Müldür tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamadı. Maçın 80. dakikasında kendini yere bırakan Mert, aynı dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

Penaltı VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, VAR kararı sonucunda verildi.

Müsabakanın 35. dakikasında soldan ceza sahasına giren Allan Saint-Maximin, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirirken, 37. dakikada VAR'dan izleme uyarısı verildi. Pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararı verdi. 39. dakikada Dusan Tadic, penaltı vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.