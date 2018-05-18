Fenerbahçe Doğuş finalde

18 Mayıs 2018

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek, üst üste üçüncü kez adını finale yazdırdı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Doğuş, sert savunmasının katkısıyla 39-33 önde tamamladı. İkinci yarıda Zalgiris zaman zaman maça ortak olsa da sarı-lacivertli takım sahadan 76-67 galip ayrılarak ilk finalist oldu.

Üst üste 4. kez Dörtlü Final'de yer alan sarı-lacivertliler, 2014-2015'te yarı finalde elenmişti. Fenerbahçe 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise finale kalmayı başardı. Bu sezon da adını şampiyonluk maçına yazdıran sarı-lacivertliler, bu başarıyı üst üste 3. kez yakaladı.

Kaynak: AA