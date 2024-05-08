Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması

Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Saran'ın isimleriyle anılan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanının seçileceği kongre için gün sayılıyor. Henüz adaylık için ismi anılan şahıslardan resmi olarak bir açıklama gelmese de kritik seçime dair adaylık iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor.

1998 ve 2018 yılları arasında 20 yıl boyunca Fenerbahçe Spor Kulübüne başkanlık yapan Aziz Yıldırım, kendisi hakkında çıkan adaylık iddialarına ilişkin bir son dakika açıklaması yaptı.

Kendisi hakkında yapılan asılsız haberler ve yorumlarla kamuoyun manipüle edildiğini söyleyen Yıldırım "Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca kendisi tarafından yapılacak bir bilgilendirme haricinde ortaya atılan herhangi bir iddiaya yönelik kamuoyuna itibar edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe kulüp tüzüğüne göre Fenerbahçe Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı mayıs ayı içerisinde yapılacak. Seçimler için net tarih ise henüz belli değil.