Fenerbahçe - Galatasaray derbisi: Biletler saniyeler içinde tükendi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine taraftarlardan yoğun ilgi... Sarı lacivertli kulüp dün saat 13.00'te biletleri satışa çıkardı. En ucuzu 1500 en pahalısı 23 bin TL'den satışa çıkarılan biletlerin 4.1 saniyede tükendiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, derbi öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek iptal işleminin yapıldığını duyurmasına rağmen bu önlem dahi karaborsacıları durduramadı.

Derbinin biletleri karaborsada 6 bin TL’den başlayarak 120 bin TL’ye çıkan rakamlarla alıcı buldu.