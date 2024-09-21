Son Dakika: Beşiktaş Divan Kurulu toplandı: Kulübün toplam borcu belli oldu
Son Dakika Haberi: Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı gerçekleştirilirken, siyah-beyazlı kulübün borcu da belli oldu. Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibarıyla toplam borcu 10.6 milyar TL olarak açıklandı.
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Beşiktaş Divan Kurulu 2024 yılı 2. Olağan Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu’nda yapılıyor.
Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Beşiktaş'ın 31 Mayıs 2024 itibarıyla toplam borcu 10.6 milyar TL olarak açıklandı.