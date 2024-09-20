Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler golcülerde olacak! İşte ezeli rekabetten ilginç notlar

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Kadıköy'de oynanacak bu dev mücadelede gözler, iki takımın yıldız golcüleri Edin Dzeko ve Victor Osimhen üzerinde olacak.

Fenerbahçe’nin gol umudu Dzeko

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli forveti Edin Dzeko, bu sezon da başarılı performansını sürdürüyor. Bosnalı golcü, Süper Lig’de çıktığı 5 maçta 4 gol kaydederken, Avrupa’daki performansıyla da toplamda 8 gol attı.

Galatasaray’ın saldırısı: Osimhen

Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen ise dünyanın en yetenekli santrforlarından biri olarak kabul ediliyor. Nijeryalı golcü, Napoli’de gol krallığı yaşadı ve sarı-kırmızılı forma ile derbide Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri olacak.

Batshuayi eski takımına karşı

Galatasaray’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giyecek. Batshuayi, Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla daha önce Süper Lig’de mücadele etmişti.

Derbide Icardi belirsizliği

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Icardi, sakatlığını atlatmasına rağmen forma giyip giymeyeceği teknik heyetin kararıyla belli olacak.

Türk futbolunun "zıt kardeşleri" Fenerbahçe ve Galatasaray, 115 yılı aşkın süredir Türk sporuna damga vuran bir rekabete sahip. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek olan bu iki dev, tarihlerinde 401. kez kozlarını paylaşacak.

Rekabet "Papazın Çayırı"nda başladı

Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıların rekabeti, ilk kez 17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak bilinen sahada başladı. O maçta Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup etti ve ilk golü Emin Bülent Serdaroğlu kaydetti. Bu tarihten itibaren Türk sporunun en büyük rekabetlerinden biri şekillendi.

Fenerbahçe, ilk galibiyetini 4 Ocak 1914'te elde edebildi. İstanbul Ligi'nde oynanan bu maçta sarı-lacivertliler, rakibini 4-2 mağlup etti. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında yaklaşık 5 yıl süren galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Şanlıurfa’da 1 dakikalık derbi

Tarihi rekabetin ilginç anlarından biri de 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçıydı. Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki bu mücadeleye 19 Yaş Altı Takımı'yla çıktı. Galatasaray tam kadro sahadaydı ve Icardi'nin 1. dakikadaki golüyle öne geçti.

Ancak bu golün hemen ardından Fenerbahçe yönetimi, takımı sahadan çekti ve Galatasaray hükmen 3-0 galip ilan edildi. Bu olay, derbi tarihine "1 dakikalık derbi" olarak geçti.

Rekabetin gol kralları ve rekorları

Rekabette en çok gol atan oyuncu, Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu. Sporel, Galatasaray’a karşı oynadığı 42 maçta tam 27 gol atarak tarihe geçti.

Onu 24 golle Alaattin Baydar, 20 golle Lefter Küçükandonyadis ve 19 golle Galatasaray’ın efsanesi Metin Oktay izliyor.

Lig maçlarında ise Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle öne çıkan isimler oldu. Ayrıca, Tanju Çolak hem Galatasaray (14 gol) hem de Fenerbahçe (8 gol) formasıyla toplamda 22 gol kaydetti.

Rekabetin en farklı galibiyetleri

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki en farklı skorlu galibiyetler de bu rekabetin dikkat çeken anıları arasında yer alıyor.

Galatasaray, 12 Şubat 1911'de İstanbul Ligi'nde Fenerbahçe'yi 7-0 mağlup ederek rekabet tarihindeki en farklı galibiyeti aldı.

Fenerbahçe ise 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek kendi rekorunu kırdı.

Rekabetin seyircili ve seyircisiz maçları

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en çok seyirci çeken maç, 21 Eylül 2003'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynandı ve 70 bin 125 taraftar bu dev derbiyi izledi.

Rekabet tarihindeki en az seyircili maç ise 17 Kasım 1922'de, sağanak altında İttihat Sahası'nda oynandı ve bu mücadeleyi sadece 14 kişi izledi.

Maçın hakemi Fethi Tahsin Başaran ise maçı şemsiyeyle yönetmek zorunda kalmıştı.

Yarıda kalan maç ve kavga

Tarihe geçen olaylardan biri de 23 Şubat 1934'te Taksim Stadı'nda oynanan İstanbul Ligi maçında yaşandı.

Galatasaraylı Kadri Dağ'ın Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme sonrası futbolcular arasında büyük bir kavga çıktı.

Kavga, tribünlere de sıçradı ve maç yarıda kaldı. Bu olay sonrası 17 futbolcuya ağır cezalar verildi. Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, bu olayın en büyük kazananı oldu.

Centilmenlik örnekleri ve fair-play

Rekabetin tarihine damga vuran centilmenlik örnekleri de mevcut. 1914 yılında Fenerbahçe’nin baş kaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylı Oberle kardeşlerin hasta olması ve Hasan’ın sakatlığı nedeniyle maçın ertelenmesini önerdi.

Bu öneriyi kabul eden Galatasaray, iyileşen oyuncularıyla sahaya çıktığı erteleme maçında Fenerbahçe’yi 6-1 mağlup etti.

Son yıllarda centilmenlik adına en dikkat çekici an ise 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de yaşandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın, takımının Fenerbahçe karşısında 6-0 mağlup olduğu maçta, rakibinin attığı golleri alkışlayarak büyük bir fair-play örneği sergiledi.

Bu davranışı nedeniyle Dünya Fair Play Konseyi tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görülen Canaydın, Türk sporuna örnek bir davranış kazandırdı.

19 ayrı statta karşılaştılar

Fenerbahçe ve Galatasaray, bugüne kadar tam 19 farklı statta karşı karşıya geldi. Bu statlar arasında İnönü, Ali Sami Yen, Şeref, Atatürk Olimpiyat, Türk Telekom, ve yurt dışında Almanya'daki Offenbach, Frankfurt, Köln gibi statlar da bulunuyor. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı ise iki takımın karşılaştığı son stat olarak kayıtlara geçti.

115 yılı aşan bu büyük rekabet, yalnızca futbol sahasında değil, aynı zamanda centilmenlik ve dostluk hikayeleriyle de dolu. İki takım da Türk futboluna derin izler bırakarak rekabetin ruhunu yaşatmaya devam ediyor.