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Fenerbahçe Gornik Zabrze ile berabere kalarak bir üst tura geçti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle 1-1 berabere kalarak 3. eleme turuna yükseldi.

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Fenerbahçe Gornik Zabrze ile berabere kalarak bir üst tura geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçın 12. dakikasında Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kanarya, 45+10. dakikada ise Michal Sacek’in golüne engel olamadı ve devre 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe’nin rakibi Sturm Graz olacak

İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1’lik skorla tur biletini alan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İki ekip arasındaki ilk maç 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Kanarya, ilk maçı evinde oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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