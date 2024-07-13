Fenerbahçe hazırlık maçında Strasbourg'u 4 golle geçti

Almanya'daki Merkur Arena'da oynanan karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho sahaya Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Rodrigo Becao, Luan Peres, Emir Ortakaya, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Rade Krunic, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Umut Nayir ise yedek soyundu.

Strasbourg ise Dreyer, Emegha, Mwanga, Diarra, Sylla, Senaya, Doukoure, Ouotro, Ferro, Sebas ve Sobol ilk 11'ini tercih etti.

Fenerbahçe'nin ideal 11'i

Fenerbahçe, Strasbourg karşısında ideale en yakın ilk 11 ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ile oynayacakları müsabaka öncesindeki son hazırlık müsabakasında ideal 11'ini sahaya sürdü.

Tadic sağda oynadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu Dusan Tadic, maçta sağ kanatta görev aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerde geçen sezon sol kanatta etkili bir performansa imza atan 35 yaşındaki oyuncuyu Strasbourg'a karşı ters kanatta oynattı.

Tadic, burada oynadığı sürede de dikkati çeken bir performans ortaya koyarken 33. dakikada takımının 2. golüne imza attı.