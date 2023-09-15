Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na yeni sponsor

Anlaşma ile arsaVev, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı’nın ‘şort ve konç sponsoru’’ oldu. İmza törenine, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç.Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş; arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve Genel Müdürü Cem Ergüven katıldı.

Ezine’ye meşe palamudu korusu

Törende bir konuşma yapan Bülent Öztürk, ‘’Fenerbahçe Spor Kulübü 116 yıllık bir çınar. Cumhuriyetimizin 100. yılında, stadımıza Ulu Önderimizin adının verilmesinin hazırlığının yapıldığı böyle bir dönemde, biz de marka olarak bu çatı altında olmaktan gurur duyuyoruz. Fenerbahçemizin ambleminde meşe palamudu dalı var. Biz de bugünün anısına Ezine’deki projemizde 500 metrekarelik alanda bir meşe palamudu korusu yapacağız’’ dedi.

Mustafa Kemal Danabaş da Fenerbahçe kadın futbol takımının marka değerini, 2021 yılında kurulduğu günden bu yana ileri taşımak için önemli anlaşmalar yaptıklarını söyledi. Danabaş, "Kurulduğu ilk sezon 104 gol atarak rekor kıran takım geçen sezon final oynamaya başarısı göstermişti. Bu sene hedef her branşta olduğu gibi futbolda da şanlı Fenerbahçe bayrağını zirvede dalgalandırmaktır" ifadelerini kullandı.