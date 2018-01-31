Fenerbahçe kupada avantajlı dönüyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Fenerbahçe’ye deplasmanda karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini 26’ncı dakikada Mehmet Topal, 90+3’üncü dakikada penaltıdan Fernandao kaydederken, Akın Çorap Giresunspor’un golü ise 73’üncü dakikada Jones’ten geldi.
Bu maçın rövanşı 7 Mart 2018 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanacak.
Kaynak: DHA