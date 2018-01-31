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Fenerbahçe kupada avantajlı dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Fenerbahçe’ye deplasmanda karşılaştığı Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe kupada avantajlı dönüyor
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada Fenerbahçe’nin gollerini 26’ncı dakikada Mehmet Topal, 90+3’üncü dakikada penaltıdan Fernandao kaydederken, Akın Çorap Giresunspor’un golü ise 73’üncü dakikada Jones’ten geldi.

Bu maçın rövanşı 7 Mart 2018 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Kaynak: DHA

Ziraat Türkiye Kupası fenerbahçe

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